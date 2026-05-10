Il progetto Fiat 131 Evo II, ideato da Paolo Diana, ha portato alla creazione di una vettura che combina elementi tradizionali con tecnologie moderne. La meccanica della vettura è stata rivisitata e aggiornata con componenti innovative, mentre il lavoro di sviluppo è stato portato avanti durante le notti in officina da un team di tecnici. La vettura è stata presentata a Trento, dove sono state fatte alcune testimonianze sulla realizzazione del progetto.

? Domande chiave Come sono state integrate le tecnologie moderne nella meccanica della 131?. Chi ha sostenuto tecnicamente il progetto durante le notti in officina?. Come concilia Paolo Diana il lavoro in magazzino con la preparazione?. Perché questa vettura punta a conquistare il pubblico della Trento-Bondone?.? In Breve Progetto avviato nel 2019 tra officina e garage privato di Vercurago.. Collaborazione tecnica con Marco Bracchi e il gruppo riminese Union Ricambi.. Sviluppo notturno tra lavoro presso Gross e manutenzione in garage.. Obiettivo agonistico focalizzato sul contatto con il pubblico in Spagna.. Paolo Diana presenta la nuova Fiat 131 Evo II a Vercurago, segnando il punto d’arrivo di un percorso tecnico iniziato nel 2019 tra officina e garage privato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiat 131 Evo II: il sogno meccanico di Paolo Diana punta a Trento

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