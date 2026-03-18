Eurocup | il sogno di Trento svanisce all' ultimo secondo Besiktas in semifinale
La Dolomiti Energia Trento ha visto sfumare il suo sogno di qualificarsi alle semifinali dell’Eurocup all’ultimo secondo del quarto di finale contro il Besiktas, in trasferta a Istanbul. La partita si è conclusa con il punteggio di 77-76 a favore della squadra turca, interrompendo così il percorso dei trentini nel torneo.
Istanbul (Turchia), 18 marzo 2026 – Si interrompe all’ultimo secondo del quarto di finale il cammino in europeo della Dolomiti Energia Trento, che perde 77-76 sul campo del Besiktas e saluta a testa altissima l’Eurocup. Trascinata da un tarantolato DJ Steward (29 punti e miglior prestazione realizzativa in carriera), la squadra di coach Cancellieri ha squadernato una prestazione commovente, restando aggrappata alla corazzata turca e non cedendo neppure dopo essere finita in doppia cifra di svantaggio (-11). Nel finale, però, i liberi di Mathews (migliore dei suoi con 23 punti) e Morgan e l’uno su due di Bayehe hanno fatto definitivamente tramontare il sogno bianconero e hanno spinto il Besiktas tra le migliori quattro della competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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