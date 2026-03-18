La Dolomiti Energia Trento ha visto sfumare il suo sogno di qualificarsi alle semifinali dell’Eurocup all’ultimo secondo del quarto di finale contro il Besiktas, in trasferta a Istanbul. La partita si è conclusa con il punteggio di 77-76 a favore della squadra turca, interrompendo così il percorso dei trentini nel torneo.

Istanbul (Turchia), 18 marzo 2026 – Si interrompe all’ultimo secondo del quarto di finale il cammino in europeo della Dolomiti Energia Trento, che perde 77-76 sul campo del Besiktas e saluta a testa altissima l’Eurocup. Trascinata da un tarantolato DJ Steward (29 punti e miglior prestazione realizzativa in carriera), la squadra di coach Cancellieri ha squadernato una prestazione commovente, restando aggrappata alla corazzata turca e non cedendo neppure dopo essere finita in doppia cifra di svantaggio (-11). Nel finale, però, i liberi di Mathews (migliore dei suoi con 23 punti) e Morgan e l’uno su due di Bayehe hanno fatto definitivamente tramontare il sogno bianconero e hanno spinto il Besiktas tra le migliori quattro della competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurocup: il sogno di Trento svanisce all'ultimo secondo. Besiktas in semifinale

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