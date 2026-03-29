L’Evo ‘Tripletta da sogno’ crea il centrocampista totale | +15 in passaggi tiri e reattività! Hat Trick Delight

Da imiglioridififa.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

EA Sports ha rilasciato un’Evoluzione versatile che punta a elevare il livello tecnico e fisico dei vostri CC ed ED. Se avete un giocatore tecnico che pecca in resistenza o un esterno che ha bisogno di più precisione sotto porta, questa è la sfida che fa per voi. Dettagli e Ripetibilità. Scadenza: 17 giorni (16 giorni 23 ore 59 minuti).. Costo: Gratis (Obiettivi).. Ripetibile: 2 volte.. Vincoli: Posizione CC o ED. NON può essere un DC. NON può essere un Tour mondiale fuoricl. argento. GEN max: 87.. Analisi dei Miglioramenti: Tecnica e Resistenza Infinita. Questa EVO è un vero e proprio “tagliando” completo che porta il giocatore a sfiorare l’eccellenza in più parametri: Stili di gioco+ (PlayStyle+): Ottiene Primo controllo+ e Tiro teso rasoterra+. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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