EA Sports ha rilasciato un’Evoluzione versatile che punta a elevare il livello tecnico e fisico dei vostri CC ed ED. Se avete un giocatore tecnico che pecca in resistenza o un esterno che ha bisogno di più precisione sotto porta, questa è la sfida che fa per voi. Dettagli e Ripetibilità. Scadenza: 17 giorni (16 giorni 23 ore 59 minuti).. Costo: Gratis (Obiettivi).. Ripetibile: 2 volte.. Vincoli: Posizione CC o ED. NON può essere un DC. NON può essere un Tour mondiale fuoricl. argento. GEN max: 87.. Analisi dei Miglioramenti: Tecnica e Resistenza Infinita. Questa EVO è un vero e proprio “tagliando” completo che porta il giocatore a sfiorare l’eccellenza in più parametri: Stili di gioco+ (PlayStyle+): Ottiene Primo controllo+ e Tiro teso rasoterra+. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - L’Evo ‘Tripletta da sogno’ crea il centrocampista totale: +15 in passaggi, tiri e reattività! (Hat Trick Delight)

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