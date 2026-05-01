Torna la Marcia dell' Amicizia | quinta edizione tra fede natura e musica

Domenica 3 maggio si terrà la quinta edizione della “Marcia dell'Amicizia”, un evento che coinvolge diverse comunità religiose e associazioni locali. La manifestazione vede la partecipazione della comunità cristiana cattolica, di quella ortodossa romena e di quella islamica, organizzata con il supporto del Circolo Acli Il Ponte e sotto il patrocinio del Comune di Meldola. La marcia si svolge in un contesto che unisce fede, natura e musica.

Domenica 3 maggio la comunità cristiana cattolica meldolese, la comunità ortodossa romena Val Bidente e la comunità islamica, in collaborazione con il Circolo Acli Il Ponte e con il patrocinio del Comune di Meldola promuovono la quinta edizione della “Marcia dell'Amicizia. Se vuoi la pace coltiva.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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