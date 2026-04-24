Domenica 26 aprile, in Piazza Transalpina, si svolgerà la Marcia dell’Amicizia tra Gorizia e Nova Gorica. La manifestazione coinvolge le due città, che condividono l’evento in un momento di collaborazione tra cultura e sport. La marcia rappresenta un momento di incontro tra cittadini e si svolge lungo un percorso che collega le due località. La partecipazione è aperta a tutti e non prevede limiti di età.

? Cosa sapere Gorizia e Nova Gorica ospitano la Marcia dell'Amicizia domenica 26 aprile in Piazza Transalpina.. L'evento sportivo e culturale integra i territori nell'ambito del programma europeo GO! 2025.. Domenica 26 aprile, Piazza TransalpinaTrg Evrope farà da fulcro alla Marcia dell’Amicizia, l’evento che unisce Gorizia e Nova Gorica attraverso percorsi di 6 e 12 chilometri organizzati dall’Istituto per lo sport Nova Gorica e dall’associazione Marciatori Gorizia in collaborazione con GO! 2025. Il rito della camminata transfrontaliera, che ha radici profonde negli anni ’70 e ’80 quando i partecipanti attraversavano il confine con un semplice modulo d’iscrizione senza necessità del lasciapassare, si prepara a una nuova edizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gorizia e Nova Gorica: torna la Marcia dell’Amicizia tra cultura e sport

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