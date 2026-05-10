Festa San Nicola scatta il blitz anti-abusivi | sequestrato banchetto di sgagliozze sul lungomare

Durante i controlli per la festa di San Nicola, le forze dell’ordine hanno sequestrato un banchetto non autorizzato sul lungomare, dedicato alla vendita di sgagliozze. La presenza di attività commerciali senza permesso è stata riscontrata tra le numerose verifiche svolte in occasione dell’evento, che ha richiamato molti visitatori nella zona. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o persone coinvolte è stato comunicato.

Un banchetto abusivo per la vendita di sgagliozze è stato sequestrato durante i controlli effettuati nell’ambito della sagra di San Nicola a Bari. L’intervento è avvenuto sul lungomare Imperatore Augusto, all’angolo con Arco San Nicola, dove un uomo era stato sorpreso a preparare e vendere.🔗 Leggi su Baritoday.it

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