Il plauso di Leccese dopo il blitz anti clan a Bari | Fermezza e legalità San Nicola sarà festa di tutti

Da baritoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Bari ha commentato positivamente l’operazione condotta questa mattina dalla Dda, con l’intervento congiunto di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, che ha portato all’arresto di 14 persone considerate figure di rilievo dei clan criminali locali. L’azione ha riguardato le aree di competenza dei gruppi mafiosi Capriati e Strisciuglio. Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di mantenere fermezza e legalità, ribadendo che la festa di San Nicola sarà aperta a tutti.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso soddisfazione per il blitz di questa mattina, coordinato dalla Dda ed effettuato da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, che ha portato all'arresto di 14 persone ritenute esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio, segnando anche una.🔗 Leggi su Baritoday.it

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