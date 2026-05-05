Il plauso di Leccese dopo il blitz anti clan a Bari | Fermezza e legalità San Nicola sarà festa di tutti

Il sindaco di Bari ha commentato positivamente l’operazione condotta questa mattina dalla Dda, con l’intervento congiunto di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, che ha portato all’arresto di 14 persone considerate figure di rilievo dei clan criminali locali. L’azione ha riguardato le aree di competenza dei gruppi mafiosi Capriati e Strisciuglio. Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di mantenere fermezza e legalità, ribadendo che la festa di San Nicola sarà aperta a tutti.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso soddisfazione per il blitz di questa mattina, coordinato dalla Dda ed effettuato da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, che ha portato all'arresto di 14 persone ritenute esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio, segnando anche una.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Bari, allerta clan per San Nicola: scatta il piano anti-vendetta? Cosa sapere Allerta a Bari per l'omicidio di Filippo Scavo avvenuto a Bisceglie. Festa di San Nicola a Bari: Piano Sicurezza Rafforzato. Prefetto e Sindaco: "Lo Stato c'è, vivete la festa senza paura"In vista delle celebrazioni per la festa patronale di San Nicola, si è tenuto a Bari un cruciale comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, che... Aggiornamenti e dibattiti Festa di San Nicola, Leccese: Nessuno rovinerà i festeggiamentiBARI – Nessuno ci rovinerà la festa. È un messaggio chiaro quello del sindaco di Bari Vito Leccese, che conferma senza esitazioni il programma dei festeggiamenti per San Nicola, nonostante il clima ... giornaledipuglia.com Il 9 e 10 maggio Festa di San Nicola Vescovo patrono di SpecchiaLa Parrocchia della Presentazione Vergine Maria e il Comitato Feste Patronali comunicano che, proseguendo una tradizione secolare, nelle giornate di Sabato 9 e Domenica 10 maggio prossimi, con il Patr ... leccesette.it