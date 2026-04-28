Simona Candles celebra la festa della mamma alla libreria Iocisto | la candle experience che trasforma la cera in un gesto d’amore

Alla libreria Iocisto si è tenuta una sessione di Candle Experience, un evento dedicato alla creazione di candele che si propone come un momento di mindfulness creativa. Durante l'incontro, Simona ha accompagnato i partecipanti nella scelta di fragranze, materiali e dettagli, trasformando l’attività in un gesto personale e intimo. Si tratta di un format già collaudato che si distingue dai tradizionali workshop per la sua atmosfera di rilassamento e attenzione al momento presente.

Un format collaudato, una nuova emozione La Candle Experience non è un tradizionale workshop: è un momento di mindfulness creativa in cui Simona guida ogni partecipante nella scelta di fragranze, materiali e dettagli, trasformando la realizzazione di una candela in un atto intimo e personale. Il.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’anno “Mamma che capolavoro!”, laboratorio creativo per bambini per la festa della mammaSabato 9 maggio, dalle ore 15, il Museo Miniscalchi-Erizzo si trasforma in un laboratorio di idee e creatività! Dopo una breve visita alle collezioni...