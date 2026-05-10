Festa della mamma l’omaggio della polizia alle donne in divisa

In occasione della festa della mamma, le forze di polizia hanno dedicato un saluto speciale alle donne in divisa. La cerimonia ha voluto essere un riconoscimento per tutte le mamme che, ogni giorno, svolgono il loro lavoro con dedizione e sacrificio, mantenendo il ruolo di protezione e conforto anche all’interno delle proprie famiglie. Un gesto che ha coinvolto le operatrici e le ufficiali presenti, sottolineando il loro impegno quotidiano.

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