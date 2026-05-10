Festa della mamma l’omaggio della polizia alle donne in divisa
In occasione della festa della mamma, le forze di polizia hanno dedicato un saluto speciale alle donne in divisa. La cerimonia ha voluto essere un riconoscimento per tutte le mamme che, ogni giorno, svolgono il loro lavoro con dedizione e sacrificio, mantenendo il ruolo di protezione e conforto anche all’interno delle proprie famiglie. Un gesto che ha coinvolto le operatrici e le ufficiali presenti, sottolineando il loro impegno quotidiano.
“Alle mamme poliziotte, oggi, va il nostro pensiero più profondo.?Donne che ogni giorno scelgono di proteggere gli altri senza mai smettere di essere rifugio per i propri figli.?Donne che conoscono la fatica dei turni lunghi, delle partenze improvvise, delle feste trascorse lontano da casa, ma.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Notizie correlate
Nuovo lancio nel brand "As Ever" della ex duchessa. Per la Festa della Mamma, arrivano due candele omaggio ai figliAmatissima o criticata, la sempre divisiva Meghan Markle aggiunge due creazioni al suo marchio lifestyle As Ever, trasformando la memoria affettiva...
Festa della Mamma: ingresso gratis e omaggio al cacao nel museo? Cosa scoprirai Come funziona l'ingresso gratuito per le mamme in biglietteria? Dove si svolge il percorso teatrale dedicato a Luisa Spagnoli? Chi è...