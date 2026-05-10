Nella mattinata del 10 maggio, a Forlì, Mirela Florina Burduleanu inizia il suo turno di lavoro come autista di autobus, accogliendo gli studenti a bordo. La festa della mamma si avvicina e Mirela ha deciso di guidare il bus anche in occasione di questa ricorrenza, dedicando il suo servizio a sua figlia. La sua giornata inizia con il consueto afflusso di passeggeri giovanili, senza particolari incidenti.

Forlì, 10 maggio 2026 – Per Mirela Florina Burduleanu il turno di lavoro del mattino comincia con gli studenti che salgono sull’autobus. Tra loro, qualche volta, c’è anche la figlia più grande Miriam, di 15 anni. La 40enne lavora come autista per Start Romagna nel bacino di Forlì e, in occasione della Festa della Mamma, la sua storia racconta anche un mestiere che negli ultimi anni sta cambiando volto. Sono, infatti, sempre di più le donne alla guida dei mezzi del trasporto pubblico locale. “Ogni tanto mi capita anche di portare a scuola mia figlia ed è bellissimo, perché porto lei e le sue amiche. Quando faccio il turno e parto dal mio quartiere, lei sale con me”, spiega l’autista sorridendo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa della mamma, la storia di Mirela: “Guido il bus. Anche per mia figlia”

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