festa della mamma 10 idee last minute per un weekend di coccole mamma e figlia

In occasione della Festa della Mamma, sono state proposte dieci idee last minute per trascorrere un weekend di relax e coccole tra mamma e figlia. Le opzioni includono soggiorni in spa urbane di alta gamma e rifugi immersi nel verde, ideali per dedicare del tempo alla cura personale. Queste proposte si concentrano su esperienze di benessere e bellezza, pensate per regalare momenti di tranquillità e cura reciproca.

La regina di casa merita un trattamento da star. Dalle spa urbane più chic ai rifugi immersi nel verde, abbiamo selezionato 8 esperienze beauty per celebrare la Festa della Mamma all’insegna del lusso e della bellezza. Perché il relax è più dolce se condiviso Quest’anno la Festa della Mamma cade domenica 10 maggio. Quale occasione migliore per regalarle una giornata di completo benessere tra piscine termali e trattamenti rigeneranti? Ecco le nostre 8 proposte speciali. Festa della Mamma ad alta quota: il paradiso è alla Sky Spa di Merano. Regala alla mamma un orizzonte indimenticabile: all’ Hotel Terme Merano, il benessere fluttua tra le vette.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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