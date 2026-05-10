Festa della mamma in carcere | iniziative e riflessioni sulle donne detenute in Campania

In occasione della Festa della mamma, il Garante campano dei detenuti ha visitato la sezione femminile di una casa circondariale in provincia di Napoli, incontrando le donne detenute presenti. L’iniziativa ha coinvolto anche altre attività e riflessioni sul ruolo delle donne in carcere. La visita si è svolta in giornata e ha portato all’attenzione alcune questioni legate alla condizione delle detenute in questa regione.

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