Festa della mamma e non solo le iniziative di Casa Bruschi

Durante il fine settimana, la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi organizza visite didattiche gratuite rivolte a bambini e ragazzi. Le iniziative sono inserite nelle celebrazioni della festa della mamma e fanno parte delle attività promosse dal patrimonio culturale gestito da Intesa Sanpaolo. Le visite sono accessibili senza costi e prevedono un approfondimento sulla storia e sulle collezioni della casa museo.

Fine settimana con visite didattiche gratuite per bambini e ragazzi alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo.Sabato 9 maggio alle 16,30 in adesione a Kid Pass Days - giornate dedicate alle famiglie per rendere accessibile anche ai più.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Antiquaria di maggio, le iniziative della Casa Museo Ivan BruschiNel fine settimana del primo maggio e della Fiera Antiquaria la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa... Leggi anche: Festa della Toscana a Casa Bruschi: il programma Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa della mamma a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio; Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; Sabato shopping: le idee fashion per la Festa della Mamma; Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia. Festa della Mamma, regali che diventano ricordi: cosa fare per una giornata insiemeLeggi su Sky TG24 l'articolo Festa della Mamma, regali che diventano ricordi: cosa fare per una giornata insieme ... tg24.sky.it Festa della Mamma 2026: idee regalo di stile per sorprenderla davveroDai gioielli alle borse, passando per scarpe e capi glamour: le idee regalo perfette per celebrare con stile la Festa della Mamma 2026. chedonna.it FESTA DELLA MAMMA CLASSE PRIMA PICCOLA ATTIVITA' - facebook.com facebook All’Italia e a tutti gli Italiani, buona Festa della Liberazione! #25aprile x.com