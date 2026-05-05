Si celebra la festa della mamma con il Luna show di Camilla

Domenica 10 maggio alle 17, il centro commerciale Le Maioliche di Faenza ospiterà un evento dedicato alla festa della mamma, con la partecipazione di Camilla, protagonista del Luna Show. L'iniziativa propone un pomeriggio di intrattenimento e divertimento rivolto alle famiglie, con attività e momenti di spettacolo che coinvolgeranno i presenti. L'evento si svolgerà all’interno del centro commerciale e sarà aperto al pubblico.

Domenica 10 maggio, alle 17, il centro commerciale Le Maioliche di Faenza ospita un pomeriggio speciale insieme a Camilla, protagonista del Luna Show. Un appuntamento pensato per tutta la famiglia, tra musica, magia e tanto divertimento, dedicato a un momento speciale per la Festa della Mamma.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Princesse Diana : secrets, combats et héritage d’une icône royale - Documentaire - Stephane Bern MG Notizie correlate Hard Rock celebra la Festa della Mamma con un brunch dedicatoIl 10 maggio Hard Rock Cafe Firenze festeggia tutte le mamme proponendo buona musica e il brunch della domenica dedicato: dalle tradizionali proposte... Leggi anche: Camilla dalla Luna live show alle Maioliche di Faenza Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Si celebra la festa della mamma con il Luna show di Camilla; Luna dei Fiori, la Luna Piena di maggio: come e quando vederla; Luna dei Fiori il 1° maggio: tutti pronti stasera per la luna piena più romantica dell’anno; Questa sera occhio al cielo tra le 20,30 e le 22 brillerà la Luna dei fiori nel mese delle due lune. Luna dei Fiori, la Luna Piena di maggio: come e quando vederlaLa Luna dei Fiori è il nome tradizionale dato alla Luna piena di maggio, considerata una delle lune più belle della primavera. Sarà visibile venerdì 1 maggio, con il plenilunio alle 19.23 (ora itali ... tg24.sky.it Dao Bistrot celebra la «Festa di Metà Autunno» con un menù dedicato alla luna: in tavola i piatti tradizionali cinesiNei giorni di luna piena di inizio ottobre, Dao Bistrot Jonio - tra i ristoranti cinesi più raffinati della Capitale - celebra la Festa di Metà Autunno «Zh?ngqi?jié», ??? in cinese, con uno speciale ... roma.corriere.it Buongiorno Sardegna Un panorama mozzafiato di Cala Luna in questo scatto di @gigi_air_ www.sardegnalive.net #sardegnalive - facebook.com facebook Lo psichiatra Andreoli: «Ho allenato Prodi per i dibattiti, io facevo la parte di Berlusconi. La Nasa mi affidò degli scimpanzé che voleva spedire sulla Luna» x.com