Festa della Mamma arrivano i Cuori di Piada Un' idea che celebra gusto e creatività

In occasione della Festa della Mamma, a Rimini si presenta una nuova iniziativa chiamata “Cuori di Piada”. Questa proposta combina elementi di tradizione culinaria con un tocco di creatività, offrendo una versione speciale della piada dedicata alla ricorrenza. La città continua a proporre eventi e progetti che mantengono vivo il legame con le sue radici, rinnovandosi di anno in anno.

A Rimini, la tradizione non si ferma mai. Si rinnova, si trasforma e trova sempre un modo nuovo per raccontarsi. È con questo spirito che nascono i “Cuori di Piada”, un nuovo prodotto ideato dalla creator Georgia Matteini Palmerini, anima di Cilindrina Creative Consulting, e realizzato da Aris.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Festa della mamma: SEI LA MIA LUCE canzone per bambini

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