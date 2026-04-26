Festa della Mamma 2026 in che giorno si celebra quest’anno

La Festa della Mamma del 2026 si terrà la seconda domenica di maggio, cioè il 10 maggio. Questa ricorrenza viene celebrata in molte parti del mondo in date diverse, ma in Italia si segue la data stabilita dalla Chiesa cattolica e dalla tradizione nazionale. È un giorno dedicato a rendere omaggio alle madri, con varie iniziative e regali, che coinvolgono famiglie di tutte le età.

La Festa della Mamma è senza dubbio una delle celebrazioni più attese dell’anno. Un momento in cui riscoprire la bellezza e l’importanza di una figura fondamentale a tutte le età, centrale nella crescita dei bambini, ma importantissima anche per gli adulti. Quando è la Festa della Mamma 2026?. Quest’anno la Festa della Mamma si celebra il 10 maggio. Come ben sappiamo Maggio è da sempre il mese dedicato alle mamme, ma la festività in particolare viene celebrata in giorni differenti ogni anno. Per la precisione la seconda domenica di maggio, in questo modo le date variano spesso. Nel 2027, ad esempio, la Festa della Mamma sarà il 9 maggio, mentre nel 2028 domenica 14 maggio.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’anno MAMMA COLORATA- canzone x la festa della mamma-Link con attività e testo Notizie correlate Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli InnamoratiArezzo, 10 febraio 2026 – Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina... Festa della donna dell'8 marzo, perché si celebra in questo giorno e il significato del dono della mimosaLa Festa della donna non nasce come una semplice celebrazione, ma come un momento dedicato alla riflessione sui diritti delle donne, sulle conquiste... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 15 regali per la Festa della mamma 2026 tra idee originali e classici senza tempo; Concerto bandistico per la Festa della Mamma 2026; Quanto costano i dolci di Cracco per la Festa della Mamma 2026; Festa della Mamma 2026 La Vie en Rose di Fabrizio Racca celebra l’amore e la gratitudine. Festa della mamma: idee regalo originali per sorprenderla davveroFesta della mamma 2026: la data ufficiale, il significato della ricorrenza e le migliori idee regalo per sorprendere con un pensiero davvero speciale. novella2000.it Festa della Mamma: le idee regalo tech per stupirla (e farvi sembrare dei figli perfetti)Ecco le migliori idee regalo tech (ma con anche qualche proposta analogica figa) per la Festa della Mamma 2026. techprincess.it Maestra in BlueJeans. Coldplay · Viva La Vida. Ti chiamano “maestra”. A volte… “mamma”. E in quel momento capisci tutto. Perché chi si prende cura, si riconosce sempre. Per la Festa della Mamma, un’idea regalo diversa. Per chi è mamma. E per chi, og - facebook.com facebook