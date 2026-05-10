Festa della Mamma a Vicenza | il boom di fiori e piante per il 10 maggio

A Vicenza, il 10 maggio si registra un aumento significativo di vendite di fiori e piante in occasione della Festa della Mamma. Le persone scelgono spesso di regalare piante stagionali, preferendo varietà consigliate dai produttori locali, piuttosto che gioielli o profumi. Le farmacie e i negozi di fiori segnalano un incremento di acquisti di piante come petunie, gerani e altre specie tipiche di questo periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Cosa preferiscono i vicentini ai classici gioielli e profumi per la mamma?. Quali varietà di piante stagionali consigliano i produttori locali per il regalo?. Dove si può andare domani per ricevere un fiore gratuito?. Perché i mercati di Campagna Amica puntano sulla scelta della natura?.? In Breve Il 19% dei vicentini sceglie gioielli o profumi, il 14% preferisce dolci.. L'iniziativa Mamma cuore della terra si svolge domani a contra Cordenons 4.. Zia Margherita Tonezza regala un fiore a tutte le mamme presenti all'evento.. Il 7% dei cittadini opta per esperienze come pranzi o soggiorni in agriturismo.. A Vicenza quasi una persona su due sceglierà fiori e piante per festeggiare la mamma il prossimo 10 maggio, secondo i dati di un’indagine online condotta da Coldiretti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festa della Mamma a Vicenza: il boom di fiori e piante per il 10 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Festa della mamma, fiori e piante ancora una volta protagonisti: “Li sceglie oltre un pugliese su due”Fiori e piante si confermano anche quest’anno il regalo preferito dai pugliesi per la Festa della mamma. Azalee della Ricerca AIRC, torna l’iniziativa per la Festa della mamma il 10 maggioDomenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della mamma, torna anche nel veneziano l’appuntamento con le Azalee della Ricerca promosse da AIRC.