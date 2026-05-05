Azalee della Ricerca AIRC torna l’iniziativa per la Festa della mamma il 10 maggio

Il prossimo 10 maggio, in occasione della Festa della mamma, si terrà di nuovo nel veneziano l’iniziativa Azalee della Ricerca, promossa dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC). Questa iniziativa mira a sostenere finanziamenti per la ricerca scientifica contro il cancro ed è prevista una giornata di raccolta fondi nel territorio. L’evento coinvolge volontari e punti di raccolta tra negozi e farmacie.

Domenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della mamma, torna anche nel veneziano l’appuntamento con le Azalee della Ricerca promosse da AIRC.Migliaia di volontari saranno presenti nelle piazze per distribuire le tradizionali azalee, simbolo dell’impegno nella ricerca sui tumori che.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Agrigento colora le sue piazze con le azalee dell'Airc per sostenere la ricercaIn occasione della festa della mamma, domenica 10 maggio, la solidarietà torna ad animare Agrigento con l'iniziativa nazionale dell'Azalea della... Iniziativa in memoria di Giulia Coloru: "Fate donazioni all’Airc per la ricerca"Le bandiere di palazzo civico saranno esposte a mezz’asta mentre le attività commerciali abbasseranno le loro saracinesche. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Torna l'Azalea della Ricerca Airc, 600mila piante in oltre 4mila piazze d'Italia; L'azalea della ricerca di Fondazione Airc nelle piazze per la salute delle donne; AIRC - L'AZALEA DELLA RICERCA; Festa della mamma, regala l’Azalea della Ricerca e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Torna l'Azalea della Ricerca Airc, raccolta fondi a sostegno della ricerca sui tumori femminiliTorna l'Azalea della Ricerca di Fondazione Airc per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. (ANSA) ... ansa.it Agrigento colora le sue piazze con le azalee dell'Airc per sostenere la ricercaDomenica 10 maggio i volontari saranno presenti in città e nelle frazioni per distribuire il fiore simbolo della lotta contro i tumori femminili in occasione della festa della mamma ... agrigentonotizie.it Il Kiwanis Club di Corigliano per la Festa della Mamma: al via i biglietti in prevendita per le Azalee della Ricerca - facebook.com facebook