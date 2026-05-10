Festa del Maggio alla Madonna del Poggetto
Oggi si svolge la Festa del Maggio presso il Santuario della Madonna del Poggetto, situato in via del Poggetto 17 a Sant’Egidio. L’evento prevede un ricco programma di iniziative che coinvolgono i partecipanti lungo tutta la giornata. La celebrazione si inserisce nelle tradizioni locali e richiama numerosi fedeli e visitatori provenienti dalla zona. La giornata si apre con diverse attività religiose e culturali all’interno del santuario.
Intenso programma oggi al Santuario della Madonna del Poggetto (via del Poggetto 17, Sant’Egidio, Ferrara) per la Festa del Maggio: si inizia alle ore 9 con il raduno delle Fiat 500 Topolino presso il piazzale della chiesa di San’Egidio; alle 12 apertura dello stand gastronomico; alle 13,30 esposizione delle Fiat Topolino nel parco del Santuario; e alle ore 16 andrà in scena la prima assoluta del dramma sacro “Voci di donne per la passione di Gesù” scritto da Athos Tromboni, dove saranno protagoniste le lettrici del Gruppo GAD: Gianna Andrian, Ambretta Balboni, Susanna Benini, Maria Calabrese, Mara Guerra, Grazia Pantaleo, Elvira Tanzilli....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Pellegrinaggio e Indulgenza Plenaria: l’appuntamento del primo maggio alla Madonna del LagoUn secolo e un quarto di storia, fede e missione che si intrecciano tra le colline romagnole e le terre lontane dell’India.
Leggi anche: Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei: si recita oggi 8 maggio