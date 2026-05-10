Festa del Maggio alla Madonna del Poggetto

Oggi si svolge la Festa del Maggio presso il Santuario della Madonna del Poggetto, situato in via del Poggetto 17 a Sant’Egidio. L’evento prevede un ricco programma di iniziative che coinvolgono i partecipanti lungo tutta la giornata. La celebrazione si inserisce nelle tradizioni locali e richiama numerosi fedeli e visitatori provenienti dalla zona. La giornata si apre con diverse attività religiose e culturali all’interno del santuario.

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