Pellegrinaggio e Indulgenza Plenaria | l’appuntamento del primo maggio alla Madonna del Lago

Il primo maggio si tiene un pellegrinaggio alla Madonna del Lago, un evento che da oltre cento anni unisce credenti e fedeli. La tradizione combina momenti di preghiera e devozione, coinvolgendo persone provenienti da diverse zone. La celebrazione rappresenta anche un’occasione per ottenere l’indulgenza plenaria, prevista dalle indicazioni della Chiesa. La cerimonia si svolge tra le suggestive colline romagnole, con radici che affondano in una storia di fede e missione.

Un secolo e un quarto di storia, fede e missione che si intrecciano tra le colline romagnole e le terre lontane dell’India. Venerdì 1° maggio, la comunità di Bertinoro si stringerà attorno alle Clarisse Francescane Missionarie del Santissimo Sacramento per celebrare un traguardo storico: i 125.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Festa del Crocifisso, il Papa concede l’Indulgenza Plenaria a MonrealeUn decreto storico per Monreale: Papa Leone XIV concede l’Indulgenza Plenaria per il Santissimo Crocifisso, elevando il quarto centenario della... Speciale Anno Giubilare con indulgenza plenaria per i 1025 anni dell'IncoronataRicorre quest’anno il 1025mo anniversario dell’Apparizione della Madre di Dio Incoronata. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pellegrinaggio e Indulgenza Plenaria: l’appuntamento del primo maggio alla Madonna del Lago; È COMINCIATO L’ANNO GIUBILARE GERARDINO; Trivolzio in festa per San Riccardo Pampuri: un cammino di fede e speranza; Madonna di Capocolonna, presentato il Settennale: un Giubileo lungo un mese per riaccendere la fede. INCORONATA PELLEGRINI Anno Giubilare per i 1025 anni dell’Incoronata, indulgenza plenaria per i pellegriniIl beneficio sarà concesso a quanti visiteranno il Santuario dell’Incoronata nel periodo compreso tra il 25 aprile 2026 e il 24 aprile 2027 ... statoquotidiano.it Cos'è l'indulgenza plenaria concessa da Papa Leone XIVRoma, 8 maggio 2025 – Nella sua primissima apparizione come Leone XIV, Papa Prevost ha impartito, come da tradizione, la benedizione Urbi et Orbi che implica l'indulgenza plenaria per tutti coloro che ... quotidiano.net CRONACA | Presentato il programma del mese mariano: tra fede, tradizione e il dono dell’Indulgenza Plenaria. Un cammino di rinascita che coinvolge giovani e ammalati. - facebook.com facebook