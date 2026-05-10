Ferriere Trail | Simone Corsini trionfa con un record nella Grand Tour

Nella gara Ferriere Trail, Simone Corsini ha stabilito un nuovo record nella categoria Grand Tour, concludendo la corsa con un distacco considerevole rispetto agli avversari. Nella prova del Classic Ring, alcuni partecipanti hanno sfidato i tempi precedenti, mentre altri sono stati eliminati o hanno terminato più indietro nel percorso. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi atleti, con varie performance e tempi di gara.

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? Domande chiave Come ha fatto Corsini a tagliare il traguardo con un distacco enorme?. Chi ha sfidato i tempi record nella prova del Classic Ring?. Quali dettagli tecnici hanno permesso il successo della nona edizione?. Perché la prestazione di Nicola Poggi ha sorpreso tutti gli spettatori?.? In Breve Vera Mazzarello vince la Three Valley Grand Tour con 19h59’01”.. Nicola Poggi trionfa nel Classic Ring con 6h00’42”.. Federico Scabini vince il Carevolo Trail Race in 2h41’55”.. Evento svoltato tra l'8 e il 10 maggio 2026 nei sentieri piacentini.. Simone Corsini ha conquistato il suo terzo trionfo al Ferriere Trail Festival con un tempo di 12h24’35”, battendo tutti i rivali nella prova più dura che ha coinvolto Ferriere tra l’8 e il 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferriere Trail: Simone Corsini trionfa con un record nella Grand Tour ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ferriere Trail Festival, Simone Corsini completa 102 km in 12ore e mezzoVa in archivio l’edizione 2026 del Ferriere Trail Festival su tre distanze: Three Valley Grand Tour (TVGT), 102 km e 6. Cheraz trionfa a Minorca: record incredibile sulla 85 km di trail? Cosa scoprirai Come ha fatto Cheraz a distanziare il secondo di venti minuti? Quali insidie del terreno costiero hanno influenzato il nuovo record?...