Ferriere Trail Festival Simone Corsini completa 102 km in 12ore e mezzo
Si è conclusa l’edizione 2026 del Ferriere Trail Festival, evento dedicato alle gare di corsa in natura. I partecipanti si sono sfidati su tre percorsi di diversa lunghezza, tra cui il Three Valley Grand Tour, di 102 km. Il vincitore della distanza più lunga ha completato il tracciato in 12 ore e 30 minuti. La manifestazione si è svolta nel territorio montano e si è conclusa con la premiazione dei migliori atleti.
Va in archivio l’edizione 2026 del Ferriere Trail Festival su tre distanze: Three Valley Grand Tour (TVGT), 102 km e 6.000 metri di dislivello positivo e negativo; Ferriere Classic Ring (FCR), 57 km con 3.100 metri di dislivello positivo e negativo; Carevolo Trail Race, 31 km per 1.600 metri D+-.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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