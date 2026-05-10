Ferriere Trail Festival Simone Corsini completa 102 km in 12ore e mezzo

Si è conclusa l’edizione 2026 del Ferriere Trail Festival, evento dedicato alle gare di corsa in natura. I partecipanti si sono sfidati su tre percorsi di diversa lunghezza, tra cui il Three Valley Grand Tour, di 102 km. Il vincitore della distanza più lunga ha completato il tracciato in 12 ore e 30 minuti. La manifestazione si è svolta nel territorio montano e si è conclusa con la premiazione dei migliori atleti.

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