Cheraz trionfa a Minorca | record incredibile sulla 85 km di trail

Cheraz ha vinto la gara di trail di 85 km a Minorca, stabilendo un nuovo record. Ha concluso la corsa con un vantaggio di venti minuti sul secondo classificato. La competizione si è svolta su un percorso caratterizzato da tratti di terreno costiero che hanno rappresentato una sfida significativa. La prova si è svolta sotto condizioni di caldo e umidità, con alcuni tratti in salita e discese ripide.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Cheraz a distanziare il secondo di venti minuti?. Quali insidie del terreno costiero hanno influenzato il nuovo record?. Chi sono gli altri atleti valdostani che hanno dominato il weekend?. Perché questo tempo stabilisce un nuovo standard per le corse costiere?.? In Breve Judit Sanchez Centelles vince la categoria femminile a Minorca in 7h48'46''.. Luisa Rocchia trionfa alla Only Up To Mottarone con 1h27'00''.. Valentina Michielli vince entrambe le tappe della Gran Tour Mottarone.. Pamela Scarano conclude terza nella classifica generale della Gran Tour Mottarone.. Davide Cheraz ha segnato un nuovo primato di 6h42’21” alla prova da 85 chilometri del Trail Menorca Camí de Cavalls, distanziando il secondo classificato Marc Sánchez Pons di oltre venti minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cheraz trionfa a Minorca: record incredibile sulla 85 km di trail Notizie correlate Record incredibile a Pechino: il robot Lightning vola sui 21 kmIl nuovo primato nella mezza maratona di Pechino appartiene a un automa: Lightning, un modello prodotto da Honor, ha tagliato il traguardo dei 21,1... Milano, record incredibile a 90 anni: Damato vola sulla maratonaIl traguardo della Maratona di Milano ha sancito un nuovo primato mondiale per la categoria M90.