Ferriere Trail Festival Giocattolo vintage e Abat-Jour Market | cosa fare nel weekend

Nel fine settimana si svolgono diversi eventi nella zona. Venerdì 8 e sabato 9 maggio si tiene il Ferriere Trail Festival a Ferriere, mentre al Teatro Trieste 34 sono in programma tre spettacoli tra venerdì e domenica. Inoltre, presso l’Auditorium Casa del Popolo di Rivergaro si svolge il X Concorso venerdì 8 maggio. Tra le altre iniziative, ci sono anche il Giocattolo vintage e l’Abat-Jour Market, proposte per il fine settimana.

Venerdì 8 e sabato 9 maggio a Ferriere torna il Ferriere Trail FestivalVenerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio al Teatro Trieste 34 gli spettacoli "Benvenuti a Radiofam", “Aida e altre storie d'Italia” e "It's your life"Venerdì 8 maggio all'Auditorium Casa del Popolo di Rivergaro il X Concorso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Abat-Jour Market torna alla Corte Faggiola: vintage, musica live e un’intera giornata da vivereNel cuore della primavera torna Abat-Jour Market, uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del vintage e dell’artigianato, giunto alla sua... Cosa fare a Catania nel weekend: Nomadi in concerto, Vintage Market, 'New York anni ottanta'Siamo in piena primavera (nonostante qualche pioggia improvvisa in settimana) e quindi non c'è niente di meglio che l'arrivo del weekend. Contenuti e approfondimenti Ferriere Trail Festival, sconti per l’iscrizione fino al 29 febbraioFino al 29 febbraio sarà possibile iscriversi a quote scontate alle gare del Ferriere Trail Festival, in programma i prossimi 26 e 27 aprile 2024, e organizzato da UP&Down Piacenza Natural ASD e Trail ... piacenzasera.it Conto alla rovescia per il Ferriere Trail Festival: già quasi 200 iscrittiMancano meno di due settimane all’edizione 2026 del Ferriere Trail Festival, in programma a Ferriere (Piacenza) i prossimi 8 e 9 maggio. Dopo le ... piacenzasera.it