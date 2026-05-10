Ferrari deve rispondere a una domanda per sbloccare il potenziale di Lewis Hamilton
In vista della stagione di Formula 1 del 2026, si parla di un'interrogazione rivolta alla Ferrari che potrebbe influenzare il percorso di Lewis Hamilton. La questione riguarda un punto specifico che, se chiarito, potrebbe permettere all’ex pilota di sfruttare al massimo le proprie capacità in pista. La risposta della scuderia italiana potrebbe essere determinante per le prospettive future di Hamilton nel campionato.
"> Segnali di Speranza per Lewis Hamilton nella Stagione F1 2026. Bernie Collins, esperta di F1, ritiene che ci siano segnali positivi per Lewis Hamilton nonostante l’inizio incostante della stagione 2026. Affermando che la Ferrari deve approfittare appieno dei suoi punti di forza iniziali, Collins dimostra che il successo del pilota britannico dipende anche dalle prestazioni della scuderia di Maranello. Fin dai primi Gran Premi, Hamilton sembrava adattarsi meglio alle nuove normative del 2026. A differenza del periodo dell’effetto suolo, quando non riusciva mai a trovare il giusto ritmo con le vetture, il 41enne sembrava più a suo agio con le regole attuali relative a telaio e aerodinamica.🔗 Leggi su Napolipiu.com
Ferrari SOLTA BOMBA para Lewis Hamilton | Verstappen CONTRATADO pra Aston Martin | Mercedes
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