Lewis Hamilton non si scompone | Oggi mi aspettavo di più ma la macchina ha potenziale

Lewis Hamilton ha commentato la sua prestazione in qualifica, affermando di aver sperato in risultati migliori ma riconoscendo il potenziale della vettura. La Mercedes ha concluso con una prova di forza la prima sessione di qualifiche del Campionato del Mondo di Formula 1 2026, valida per il Gran Premio di Australia.

Si conclude con una grande prova di forza della Mercedes la prima qualifica del Mondiale F1 2026, valida per il Gran Premio di Australia. Sul circuito Albert Park, la scuderia tedesca con sede nel Regno Unito ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, esprimendo sul giro secco una velocità che ha sorpreso tutti e firmando la prima doppietta della stagione. George Russell ha infatti concluso il suo Q3 con il tempo di 1'18"518, conquistando la partenza al palo nella gara in programma domani alle ore 05.00 italiane. Dietro di lui il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (+0.293), secondo nonostante il grave errore nelle FP3. Può ritenersi soddisfatta anche la Red Bull che con un brillante Isack Hadjar acciuffa la terza piazza (+0.

Lewis Hamilton fiducioso dopo Barcellona: “La macchina è più divertente da guidare”Lewis Hamilton ha avuto la soddisfazione di concludere i primi test di Formula 1 sul tracciato di Barcellona (Spagna) con il miglior tempo.

Lewis Hamilton soddisfatto del suo venerdì: “Davvero una grande giornata, non vedo l’ora di tornare in macchina domani”Si è concluso con ancora tanti interrogativi aperti il venerdì del Gran Premio di Australia 2026, primo capitolo del Mondiale F1 2026.

Enorme spavento per Hamilton in Australia: si trova davanti l’Alpine piantata in mezzo alla pistaPaura per Lewis Hamilton nelle FP2 del GP d'Australia della Formula 1 2026: il ferrarista riesce ad evitare all'ultimo l'impatto con l'Alpine di Colapinto ... fanpage.it

George Russell vola in Australia: pole position per il pilota Mercedes davanti a Kimi Antonelli! Ferrari giù dal podio con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton settimo. Chi vincerà il GP di Melbourne - facebook.com facebook