Lewis Hamilton si presenta con una Ferrari F40 nel parcheggio più famoso del Giappone | è un rituale

Lewis Hamilton ha scelto di presentarsi con una Ferrari F40 nel parcheggio più noto di Suzuka, mantenendo una consuetudine legata alla sua visita in Giappone. Ogni volta che la Formula 1 si svolge a Suzuka, il pilota inglese si reca alla Daikoku Parking Area, situata alla periferia di Yokohama, per vivere un momento di aggregazione tra appassionati e auto di fascia alta.

Lewis Hamilton ha mantenuto una tradizione personale ogni volta che la F1 va a Suzuka: vivere la notte automobilistica in un luogo iconico quale la Daikoku Parking Area, alla periferia di Yokohama. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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