Ferrara sindaco e assessora si schiantano con l’auto | lei positiva all’alcol

Da ildifforme.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle 19 a Ferrara si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto il sindaco e un’assessora. Secondo le prime informazioni, l’assessora sarebbe risultata positiva all’alcol durante i rilievi effettuati dopo lo scontro. La vettura ha urtato contro un altro veicolo, causando danni materiali e l’intervento delle forze dell’ordine. Le condizioni delle persone coinvolte sono al momento in fase di valutazione.

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Intorno alle 19 c'è stato lo schianto: sembrerebbe che l'assessora di Ferrara, Francesca Savini, abbia guidato in stato d'ebrezza. Così l'auto pare sia finita fuori strada e si sia scontrata con un palo della luce Terribile incidente aFerraradove il sindacoAlan Fabbrie l’assessoraFrancesca Savinisono stati vittime di un brusco incidente a Sermide e Felonica, nel Mantovano. In realtà lo schianto c’è stato lunedì scorso ma la notizia è stata diffusa solamente ora alla stampa nazionale. Stando ad una prima indagine sembrerebbe che lei, che era alla guida, sia risultata positiva all’alcol, ben oltre la quantità consentita....🔗 Leggi su Ildifforme.it

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