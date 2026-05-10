Fermo Scarfini cresce | nasce la lista Per la nostra città

? Domande chiave Chi sono i 24 professionisti che compongono la nuova lista? Come cambiano gli equilibri elettorali con l'aggiunta di questa quarta lista? Perché Scarfini ha scelto proprio il quartiere di Lido San Tommaso? Quali settori professionali rappresentano i nuovi candidati in campo??? In Breve Presentazione avvenuta presso il centro sociale Luigi Salvadori a Lido San Tommaso. La lista Per la nostra città porta il totale a quattro formazioni civiche. Il gruppo è composto da 24 candi .🔗 Leggi su Ameve.eu

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