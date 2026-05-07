A Fermo, il candidato Scarfini ha annunciato la lista Insieme, composta da professionisti con competenze diverse. La lista si propone di unire l’esperienza consolidata con idee nuove per la gestione dei quartieri della città. La presenza di esperti tecnici mira a garantire interventi concreti e mirati sul territorio. La presentazione ufficiale si è svolta questa settimana, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nel progetto.

? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti che guideranno la lista Insieme?. Come influirà la competenza tecnica sulla gestione dei quartieri fermani?. Quali nuovi profili porteranno energia fresca nelle strade della città?. Perché la combinazione tra esperienza e novità è la chiave vincente?.? In Breve Eleonora Luciani guida la lista insieme a Carlo Iommi, Maria Vittoria Cognigni e David Cinti.. Incontro tenutosi presso la sala riunioni dell'hotel Royal a Lido di Fermo.. Votazioni comunali fissate per i giorni 24 e 25 maggio.. Progetto mira a servizi efficienti per commercianti e famiglie del territorio fermano.. Ieri sera, presso la sala riunioni dell’hotel Royal a Lido di Fermo, il candidato sindaco Alberto Maria Scarfini ha presentato ufficialmente la lista Insieme per Fermo in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, Scarfini presenta la lista Insieme: un ponte tra esperienza e novità

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