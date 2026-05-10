Fermato senza cintura sull'A6 Torino-Savona in auto trovati oggetti sacri | poco prima aveva derubato un parroco

Un automobilista è stato fermato sulla A6 Torino-Savona mentre guidava senza cintura di sicurezza. Durante il controllo, gli agenti della Polizia stradale hanno trovato all’interno del veicolo calici d’oro, croci e reliquie che erano stati rubati poco prima a un parroco nel Savonese. L’uomo è stato arrestato e sono in corso accertamenti per verificare eventuali altri reati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui