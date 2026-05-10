Fermato senza cintura sull'A6 Torino-Savona in auto trovati oggetti sacri | poco prima aveva derubato un parroco
Un automobilista è stato fermato sulla A6 Torino-Savona mentre guidava senza cintura di sicurezza. Durante il controllo, gli agenti della Polizia stradale hanno trovato all’interno del veicolo calici d’oro, croci e reliquie che erano stati rubati poco prima a un parroco nel Savonese. L’uomo è stato arrestato e sono in corso accertamenti per verificare eventuali altri reati.
Un automobilista è stato fermato sull'A6 mentre guidava senza cintura di sicurezza. Gli agenti della Polizia stradale hanno trovato nella vettura calici d'oro, croci e reliquie rubati poco prima a un parroco nel Savonese. Il giovane è stato arrestato e portato in carcere a Cuneo. Si indaga su eventuali complici.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Guida senza cintura e sorpassa l’auto della polizia: fermato, gli agenti scoprono che aveva rubato in casa di un parrocoGuida senza cintura e sorpassa l’auto della polizia, gli agenti se ne accorgono e lo fermano pensando di sanzionarlo, ma nell’auto (non sua) trovano...
Controllo per cintura: scoperto il ladro che ha derubato un parroco? Domande chiave Come ha fatto un semplice controllo della cintura a svelare il furto? Cosa nascondeva il conducente sotto la coperta della Peugeot...