Durante un normale controllo della cintura di sicurezza, gli agenti hanno individuato un furto che coinvolgeva un parroco. Il controllo ha portato alla scoperta di un uomo alla guida di una Peugeot nera, nascosto sotto una coperta. La verifica ha permesso di identificare il sospetto e di recuperare oggetti che avevano preso durante il furto. La vicenda si è conclusa con l'arresto del sospettato.

? Domande chiave Come ha fatto un semplice controllo della cintura a svelare il furto?. Cosa nascondeva il conducente sotto la coperta della Peugeot nera?. Come è stato aggredito il parroco nella sua abitazione ad Altare?. Chi ha aiutato il giovane ladro a pianificare il colpo?.? In Breve Controllo Peugeot 2008 nera su autostrada A6 Torino-Savona vicino a Carmagnola.. Perquisizione auto rivela calici d'oro, reliquie, croci e pissidi sotto una coperta.. Sospettato trasferito nel carcere di Cuneo dopo il furto avvenuto ad Altare.. Indagini in corso per verificare possibili complici o commissione del reato.. La polizia stradale di Mondovì ha fermato un conducente su una Peugeot 2008 nera all’altezza di Carmagnola, dopo che il mezzo aveva sorpassato una pattuglia impegnata nel turno pomeridiano sull’autostrada A6 Torino-Savona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Controllo per cintura: scoperto il ladro che ha derubato un parroco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Guida senza cintura e sorpassa l’auto della polizia: fermato, gli agenti scoprono che aveva rubato in casa di un parrocoGuida senza cintura e sorpassa l’auto della polizia, gli agenti se ne accorgono e lo fermano pensando di sanzionarlo, ma nell’auto (non sua) trovano...

Leggi anche: Spaccata alla farmacia di via Verdi. Il ladro ha colpito a volto scoperto