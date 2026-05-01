Ieri sera, poco prima di mezzanotte, in via Francesco Saverio Correra a Napoli, si è verificato uno scontro a fuoco tra persone sconosciute. Durante l’evento, due ragazze sono state ferite alle gambe e sono state immediatamente soccorse. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere testimonianze e avviare le indagini. Nessuna delle due ferite sembra essere in pericolo di vita.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri sera, a ridosso della mezzanotte, alcuni sconosciuti avrebbero ingaggiato uno scontro a fuoco in via Francesco Saverio Correra. Durante la sparatoria, due ragazze di 23 e 24 anni che stavano verosimilmente passeggiando in strada sarebbero state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal personale del 118, sono state trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale CTO. Dalla coscia sinistra della 24enne i medici hanno estratto un’ogiva. Sul posto e poi in ospedale sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro e, per i rilievi, quelli della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paura a Napoli, colpi di pistola in strada: due ragazze ferite alle gambe

Notizie correlate

Sparatoria nel centro di Napoli: due ragazze ferite alle gambeSi sarebbero ritrovate in mezzo a uno scontro a fuoco e sarebbero state gambizzate mentre passeggiavano nel centro di Napoli.

Leggi anche: Napoli, scontro tra giovanissimi in strada: due 17enni feriti da colpi di pistola

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Napoli, scontro a fuoco in centro: due ventenni ferite per errore; Diverse esplosioni nella notte: assaltata una banca in pieno centro; Scampia, ragazzo di 18 anni gambizzato. È il nipote del boss Lo Russo: Paura per una nuova faida; Paura per un allarme bomba a via Marina: artificieri sul posto.

Giallo a Napoli: 33enne ferito da 5 colpi di pistola, il mistero della rapinaUn uomo già noto alle forze dell'ordine è ricoverato al Cardarelli con ferite multiple. Il racconto della rapina a Marianella non trova riscontri. ilgazzettinovesuviano.com

Napoli, assalto alla banca con 25 ostaggi: liberati, banditi in fuga dal sottosuoloMomenti di grande tensione nel quartiere Vomero, a Napoli, dove nella giornata di oggi alcuni rapinatori si sarebbero barricati all’interno della filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro. L’ep ... giornalelavoce.it

Paura a Vulcano per 25 studenti del Maurolico di Messina: intossicazione durante la gita https://gazzettadelsud.it/p=2203475 - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, il bimbo in lacrime: "Ho paura di non tornare a casa". E la Corte d'Appello respinge il reclamo x.com