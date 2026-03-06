OpenAI lancia GPT-5.4 | più potente più veloce e più affidabile

OpenAI ha annunciato il rilascio di GPT-5.4, una versione aggiornata del modello di intelligenza artificiale. Questo nuovo sistema promette di essere più potente, più rapido e più affidabile rispetto alle versioni precedenti. La società ha sottolineato che GPT-5.4 è pensato per supportare applicazioni professionali complesse e ridurre i costi legati ai calcoli necessari per il suo funzionamento.

OpenAI ha ufficializzato GPT-5.4, la nuova generazione di intelligenza artificiale progettata per migliorare le prestazioni in ambiti professionali complessi, riducendo allo stesso tempo i costi computazionali. Il modello è disponibile su ChatGPT nella versione GPT-5.4 Thinking, oltre che tramite API e sulla piattaforma Codex, con due varianti: standard e pro per chi necessita di maggiore potenza. Secondo l'azienda, GPT-5.4 integra gli ultimi progressi nel ragionamento automatico, nella scrittura di codice e nei flussi di lavoro agentici, consentendo all'AI di completare attività articolate in più passaggi con maggiore precisione. I test interni su 44 settori professionali hanno mostrato risultati incoraggianti: il modello ha eguagliato o superato le performance dei professionisti umani nell'83% dei casi.