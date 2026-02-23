AI sempre più potente server sempre più caldi | la strategia ASUS

L'espansione dell'intelligenza artificiale ha fatto salire la potenza dei server, provocando un aumento delle temperature nei data center. Questo problema deriva dall'intenso utilizzo di risorse computazionali e dalla crescente richiesta di prestazioni elevate. Le aziende cercano soluzioni per raffreddare i sistemi senza compromettere le prestazioni. La questione del calore si fa sempre più urgente, poiché i centri di elaborazione devono mantenere condizioni ottimali per funzionare correttamente.

L’aumento esponenziale della potenza dell’intelligenza artificiale sta portando nuove sfide ai data center, e tra queste il controllo del calore è diventato centrale. L’incremento delle prestazioni comporta un maggiore consumo energetico e una gestione termica più complessa. Per affrontare questo scenario, ASUS ha presentato un portafoglio completo di soluzioni di raffreddamento a liquido, supportato da una rete di partnership strategiche dedicate ai data center AI e HPC (High-Performance Computing). Il raffreddamento a liquido emerge come risposta ideale per gestire temperature elevate in ambienti ad altissima densità. 🔗 Leggi su Billipop.com

Cannabis sempre più potente, rischio psichiatrico sempre più alto tra i giovani: lo studio su mezzo milione di adolescenti che rilancia l’allarmeL'aumento della potenza della cannabis, associato a un rischio maggiore di problemi psichiatrici tra i giovani, emerge da un ampio studio su oltre mezzo milione di adolescenti.

Sempre meno, sempre più anziani e sempre più poveri: così Terni perde i pezziA Terni si osserva un progressivo invecchiamento della popolazione, accompagnato da una diminuzione delle nascite.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Shlomit Wagman: Contro l’Ai, ne serve una più potente; Alibaba lancia QUIN 3.5: AI autonoma più potente ed economica per sviluppatori e aziende; Massimo Doris: L'intelligenza artificiale? Migliora il lavoro dei consulenti finanziari. Ma non li sostituirà mai; Cannabis sempre più potente, rischio psichiatrico sempre più alto tra i giovani: lo studio su mezzo milione di adolescenti che rilancia l'allarme.

ChatGPT sta per diventare più caro, ma anche più potenteOpenAI ha annunciato l'introduzione di servizi premium ad alta intensità, cioè che richiedono maggiore potenza di calcolo. Si tratta di un servizio per aziende pronte a spendere cifre sostenute, pera ... tomshw.it

Prima le auto, ora l’AI. La lunga partita cinese sul costo come arma strategicaNel dibattito occidentale sull’intelligenza artificiale continuiamo a porci una domanda lineare: chi vincerà? Chi avrà il modello più potente? Chi raggiungerà per primo l’Agi? È una domanda comprensib ... formiche.net

AI sempre più potente, data center sempre più caldi: la risposta di ASUS x.com

I server di Telegram sono stati volutamente rallentati. L’obiettivo è portare i russi a usare l’applicazione controllata dal governo - facebook.com facebook