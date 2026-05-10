Federpreziosi in toscana 723 gioiellerie con fatturato pari a 5,5% del totale italiano

Arezzo ha ospitato la seconda giornata di Oroarezzo 2026, il salone internazionale organizzato da IEG presso Arezzo Fiere e Congressi. In Toscana, si contano 723 gioiellerie che rappresentano il 5,5% del totale italiano. La giornata è iniziata con il retail talk intitolato “Gioiellerie in evoluzione: modelli, mercato e prospettive”, promosso da Federpreziosi Confcommercio.

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Arezzo, 10 maggio 2026 – La seconda giornata di Oroarezzo 2026, il salone internazionale di IEG in corso ad Arezzo Fiere e Congressi, si è aperta con il retail talk “Gioiellerie in evoluzione: modelli, mercato e prospettive” a cura di Federpreziosi Confcommercio. L’Osservatorio fotografa un comparto costituito, ad aprile 2026, da 11.842 gioiellerie. Con un fatturato nazionale 2025 che si attesta a circa 7,4 miliardi di euro, circa il 5,5% del totale è generato dalla Toscana (408,5 milioni). Nella regione operano 723 gioiellerie (6% del totale italiano, Arezzo 10% del totale regionale), prevalentemente microimprese (687). Per consultare la nota stampa e la ricerca completa, visita il link: federpreziosi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Federpreziosi, in toscana 723 gioiellerie con fatturato pari a 5,5% del totale italiano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Gioiellerie in evoluzione" il talk di Federpreziosi sotto i riflettori di OroarezzoLa seconda giornata di Oroarezzo 2026, il salone internazionale di Ieg in corso ad Arezzo Fiere e Congressi, si è aperta con il retail talk... "Solo con una Toscana alla stessa velocità. Questa partita si può giocare ad armi pari"In vista del derby tra lo Sporting Club e la Fiorentina, la sfida non si ferma al semplice rettangolo del Franchi: la vera partita è quella che si...