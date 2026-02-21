Solo con una Toscana alla stessa velocità Questa partita si può giocare ad armi pari

Lo Sporting Club e la Fiorentina si preparano per il derby, una sfida che va oltre il terreno di gioco. La partita si trascina anche tra tifosi e sostenitori, che si confrontano a colpi di striscioni e rabbia. La tensione cresce tra le due fazioni, rendendo l’atmosfera ancora più accesa. Solo se entrambi i club si muoveranno alla stessa velocità, la sfida potrà essere equilibrata e appassionante. La vera battaglia si combatte anche nelle strade e nei social.

In vista del derby tra lo Sporting Club e la Fiorentina, la sfida non si ferma al semplice rettangolo del Franchi: la vera partita è quella che si gioca fuori dal campo. A lanciare il parallelo tra calcio e identità del territorio è il direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli, che guarda al match come a un’occasione per rivendicare il ruolo della città in Toscana. Secondo Pieragnoli, Pisa avrebbe un vero e proprio ‘tridente d’attacco’ da Serie A: "Piazza dei Miracoli, i Musei dei Lungarni, le nostre eccellenze universitarie. Con un simile schieramento - sono le sue parole - il Pisa se la giocherebbe con qualsiasi avversario e avrebbe tutte le carte in regola per primeggiare".🔗 Leggi su Lanazione.it

Soulé rivela sull’addio alla Juve: «Volevo venire solo alla Roma, è stata una scelta fantastica. Giocare con Dybala? Ecco cosa si prova» Matias Soulé ha spiegato di aver scelto di lasciare la Juventus per approdare alla Roma perché voleva solo questa squadra, una decisione che considera “fantastica”.

Palladino guarda il bicchiere mezzo pieno: «Questa partita, giocata alla pari contro una grande squadra, ci farà crescere. Siamo soddisfatti del nostro percorso»Dopo la partita contro l’Inter, l’allenatore dell’Atalanta, Palladino, ha commentato l’andamento del match.

