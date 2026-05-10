Gioiellerie in evoluzione il talk di Federpreziosi sotto i riflettori di Oroarezzo
Nella seconda giornata di Oroarezzo 2026, il salone internazionale che si svolge presso Arezzo Fiere e Congressi, si è tenuto un incontro dedicato al settore orafo. L’evento è stato organizzato da Federpreziosi Confcommercio e ha visto la partecipazione di operatori e professionisti del settore. Durante il talk intitolato “Gioiellerie in evoluzione: modelli, mercato e prospettive” sono stati affrontati vari aspetti legati alle trasformazioni del mercato e alle nuove tendenze nel retail orafo.
La seconda giornata di Oroarezzo 2026, il salone internazionale di Ieg in corso ad Arezzo Fiere e Congressi, si è aperta con il retail talk “Gioiellerie in evoluzione: modelli, mercato e prospettive” a cura di Federpreziosi Confcommercio. L’Osservatorio fotografa un comparto costituito, ad aprile.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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