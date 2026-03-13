Pordenone protagonista su Rai 1 | la troupe di Linea Verde Italia racconta la Capitale italiana della Cultura 2027

Pordenone è stata scelta come location per una puntata di Linea Verde Italia, il programma di Rai 1 condotto da Nicola Prudente e Monica Caradonna. La troupe televisiva ha ripreso la città e il suo territorio, che sono stati al centro delle riprese in questi giorni. La trasmissione sarà trasmessa a fine marzo, offrendo uno sguardo sulla città protagonista.

Telecamere accese su Pordenone. In questi giorni la città è il set di Linea Verde Italia - il programma del sabato di Rai 1 condotto da Nicola Prudente (in arte Tinto) e Monica Caradonna - che ha scelto Pordenone e il suo territorio come protagonisti di una puntata attesa per fine marzo. Linea Verde Italia, in onda ogni sabato su Rai 1 dalle 12.25 alle 13.20, racconta il Paese attraverso la lente dell'ambiente, della sostenibilità e del territorio in cui mobilità dolce, patrimonio artistico-culturale, parchi, riqualificazione urbana, sono i fili con cui il programma tesse ogni settimana un ritratto dell'Italia che cambia e che si rinnova. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati Bari protagonista su Rai 1: la tradizioni della città raccontate a 'Linea Verde Italia'Monica Caradonna e Tinto accompagneranno gli spettatori di RaiUno in un viaggio che intreccia fede, tradizione, mare, cultura e innovazione,... Leggi anche: La città protagonista di Linea Verde su Rai Uno. Focus sul legame con l’arte contemporanea Tutti gli aggiornamenti su Linea Verde Italia Temi più discussi: Le telecamere di Rai 1 a Pordenone: la città protagonista di Linea Verde; Le telecamere di Rai 1 a Pordenone: la città protagonista di Linea Verde; Linea Verde Start: Sardegna protagonista sabato 7 marzo su Rai 1; La Spezia su Rai 1: la puntata di Linea Verde Italia sul Golfo dei Poeti, tra mare e design. La Spezia protagonista su Rai 1: Linea Verde Italia racconta il Golfo dei Poeti tra mare e designLa Spezia sarà protagonista del prossimo appuntamento di Linea Verde Italia, in onda sabato 14 marzo alle ore 12.30 su Rai Uno. Il ... telenord.it Linea Verde Italia, 14 marzo su Rai 1: La Spezia protagonista tra ostricoltura, architettura ecosostenibile e agricoltura socialeLinea Verde Italia sabato 14 marzo su Rai 1: Monica Caradonna e Tinto a La Spezia, Città Unesco per il Design. Focus su ostricoltura e architettura ecosostenibile. lifestyleblog.it La Spezia protagonista della nuova puntata di Linea Verde Italia, in onda sabato 14 marzo alle 12.30 su Rai 1! Nel corso della puntata i conduttori approfondiranno le bellezze della nostra città: le sue radici marinare, le tradizioni produttive legate al mare, il ru - facebook.com facebook La trasmissione di Raiuno "Linea Verde Italia" dedicherà una puntata a Pordenone capitale italiana della cultura 2027. x.com