Fedeli | la politica usa insulti e immagini per distrarre le masse
Negli ultimi tempi sono emersi segnali di un atteggiamento più aggressivo nella comunicazione politica, con alcuni leader che ricorrono frequentemente a insulti e immagini provocatorie per catturare l'attenzione del pubblico. Analizzando le strategie, si nota come tecniche di manipolazione pubblicitaria, ispirate a metodi storici di persuasione, vengano impiegate anche nel marketing digitale. Questi approcci sembrano mirare più a distrarre che a risolvere le questioni reali.
? Punti chiave Come fanno i leader a usare l'insulto per nascondere i problemi?. Quali tecniche di Bernays alimentano oggi il marketing politico digitale?. Perché gli algoritmi dei social amplificano le nostre vulnerabilità psicologiche?. Come può la cittadinanza difendersi dalla distrazione sistematica descritta da Chomsky?.? In Breve Le teorie di Le Bon spiegano l'omologazione del pensiero collettivo sulle capacità individuali.. Edward Bernays applica la psicoanalisi di Freud per l'ingegneria del consenso moderno.. Noam Chomsky identifica la tecnica del diluvio per distrarre dai problemi reali.. Gli algoritmi digitali amplificano le vulnerabilità psicologiche individuate dai teorici del Novecento.🔗 Leggi su Ameve.eu
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