Bagno di fedeli per Papa Leone in piazza Municipio | le immagini di festa al suo passaggio

In piazza Municipio si è radunata una grande folla di fedeli in attesa del passaggio del Papa. Il Papa Leone XIV è arrivato a bordo della ‘Papa Mobile’ e ha attraversato la piazza prima di spostarsi verso piazza del Plebiscito, dopo aver lasciato il Duomo. La gente ha accolto l’evento con entusiasmo, creando un’atmosfera di festa e partecipazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Bagno di folla in piazza Municipio per il passaggio del Papa. Tantissimi fedeli hanno atteso e accolto festanti Leone XIV all'arrivo a bordo della ‘Papa Mobile’ prima di arrivare in piazza del Plebiscito, dopo aver lasciato il Duomo. Dopo l'incontro in piazza del Plebiscito, il Pontefice.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Papa Leone XIV a Napoli: il bagno di folla al Lungomare, l’omaggio a San Gennaro e i 30mila fedeli in Piazza del PlebiscitoPapa Leone XIV a Napoli: il bagno di folla al Lungomare, l’omaggio a San Gennaro e i 30mila fedeli in Piazza del Plebiscito Papa Leone XIV arriva con... Papa Leone XIV, saluto a sorpresa ai fedeli in piazza: "Buongiorno Pompei"(LaPresse) Intervento a sorpresa di Papa Leone XIV all’altare allestito in piazza San Bartolo Longo, davanti al Santuario di Pompei, dove migliaia di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Papa: 'Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte'; Il Papa a Napoli l'8 maggio: vietata la vendita di alcol, alla Rotonda Diaz ingorgo con gli yacht della Tre Golfi; La visita di Papa Leone XIV a Napoli l'8 maggio bloccherà gran parte del centro e del Lungomare; Bufera Remigrazione . Presidio spostato, ma la tensione cresce. Il Papa a Pompei, bagno di folla e carezze ai fedeli. Leone XIV: Mi sento il primo benedettoDurante il giro tra i fedeli a Leone vengono portati, dagli uomini della sicurezza, i bambini - alcuni di loro neonati - per farli benedire ... affaritaliani.it Da Pompei a Napoli: il bagno di folla per Papa Leone XIVNel pomeriggio il programma proseguirà a Napoli, dove sono previsti incontri con il clero e con i fedeli della diocesi. Tra i momenti più attesi c’è il passaggio in Piazza del Plebiscito, dove il Papa ... erreemmenews.it Eurovision, Sal Da Vinci: “Boicottaggio Per me la musica è un bagno di pace” x.com Il tuo CELLULARE in bagno sta sabotando la tua salute (e quella del tuo partner!) Quanto tempo passi seduto sulla tazza a scrollare Instagram, rispondere a messaggi o guardare video Quel che sembrava un'innocente abitudine potrebbe avere consegue - facebook.com facebook