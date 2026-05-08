Bagno di fedeli per Papa Leone in piazza Municipio | le immagini di festa al suo passaggio
In piazza Municipio si è radunata una grande folla di fedeli in attesa del passaggio del Papa. Il Papa Leone XIV è arrivato a bordo della ‘Papa Mobile’ e ha attraversato la piazza prima di spostarsi verso piazza del Plebiscito, dopo aver lasciato il Duomo. La gente ha accolto l’evento con entusiasmo, creando un’atmosfera di festa e partecipazione.
Bagno di folla in piazza Municipio per il passaggio del Papa. Tantissimi fedeli hanno atteso e accolto festanti Leone XIV all'arrivo a bordo della ‘Papa Mobile’ prima di arrivare in piazza del Plebiscito, dopo aver lasciato il Duomo. Dopo l'incontro in piazza del Plebiscito, il Pontefice.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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