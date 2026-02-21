Referendum Colombo e Davigo | Con la separazione delle carriere magistrati processati da consiglieri fedeli alla politica

Gherardo Colombo ha affermato che la separazione delle carriere avrebbe evitato l’inchiesta su Mani Pulite, evidenziando il suo timore che i processi siano influenzati da consiglieri vicini alla politica. La dichiarazione arriva durante il forum “Perché No – speciale Referendum”, dove anche Piercamillo Davigo ha sottolineato come questa riforma possa cambiare il ruolo dei magistrati. La discussione si concentra sugli effetti pratici di una possibile modifica.

"Con questa riforma di fatto non credo ci sarebbe stata l'inchiesta su Mani pulite". Lo ha detto l'ex magistrato Gherardo Colombo, ospite insieme a Piercamillo Davigo del Forum "Perché No – speciale Referendum" organizzato da il Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it. "Fino al 1994 io sono stato un bravo ragazzo, poi ho avuto cinque procedimenti disciplinari ma sono stato sempre assolto. Perché i magistrati che stavano nella sezione disciplinare del Csm non erano sosteggiati. Adesso invece lo sarebbero. Mentre invece i componenti laici, cioè i politici, sarebbero prima nominati e poi sorteggiati.

Separazione delle carriere, Patronaggio: "Votare no per avere magistrati liberi dalla politica"Luigi Patronaggio, ex procuratore di Agrigento, invita gli italiani a votare no al referendum sulla separazione delle carriere.

“La separazione delle carriere dei magistrati”, All’UniFortunato confronto tra favorevoli e contrari verso il ReferendumIl referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati ha suscitato un acceso dibattito, spinto dalla proposta di riforma del governo.

Riforma della giustizia, Travaglio e Zagrebelsky all'Anm: No alla separazione delle carriere

