Uno studio condotto su 20.000 genitori analizza le abitudini relative alla gestione della febbre nei bambini e la cosiddetta fever phobia. La ricerca evidenzia come molti genitori somministrino antipiretici prima ancora di averne realmente bisogno, spesso influenzati da ricordi passati o informazioni non aggiornate. La memoria storica e le convinzioni personali contribuiscono a mantenere questa paura della febbre, portando a pratiche preventive eccessive.

? Punti chiave Perché molti genitori somministrano antipiretici prima ancora che sia necessario?. Come influisce la memoria storica sulla paura della febbre nei bambini?. Quali sono le conseguenze degli accessi impropri al pronto soccorso?. Come può il pediatra contrastare le informazioni errate trovate online?.? In Breve Oltre il 60% dei genitori contatta pediatra o pronto soccorso entro 48 ore.. Paura della febbre legata a memorie storiche di peste, malaria e influenza spagnola.. Studio presentato al 20esimo incontro di Pediatria online a Lazise sul Garda.. Necessità di nuovi protocolli per gestire la fever phobia nei servizi sanitari.. Oltre 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Febbre nei bambini: lo studio sui 20.000 genitori e la fever phobia

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