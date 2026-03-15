Lo stress dei genitori può aumentare il rischio di obesità nei bambini | lo studio di Yale

Uno studio condotto dall'Università di Yale evidenzia che il livello di stress dei genitori può influenzare il rischio di obesità nei bambini. La ricerca indica che affrontare lo stress attraverso strategie di gestione potrebbe avere un impatto sulla salute dei più piccoli, in combinazione con abitudini alimentari equilibrate e attività fisica regolare. I risultati sono stati pubblicati di recente e si concentrano su questa correlazione.

Uno studio dell'Università di Yale suggerisce che migliorare la gestione dello stress, insieme ad abitudini alimentari sane e all'attività fisica, potrebbe proteggere i bambini dal rischio di sovrappeso e obesità. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Lo stress dei genitori influisce sull’obesità infantile: lo studio di YaleNegli ultimi anni, l’obesità tra bambini e adolescenti è cresciuta in maniera significativa. Uno studio ha dimostrato che frequentare persone tossiche— "hasslers" (i fastidiosi) — può aumentare lo stress cronico e influire sull’invecchiamento cellulareSi dice spesso: «Mi hai fatto venire i capelli bianchi!» quando una persona o una situazione si rivela particolarmente stressante. Contenuti e approfondimenti su Lo stress dei genitori può aumentare il... Temi più discussi: Lo stress dei genitori può aumentare il rischio di obesità nei bambini; Obesità infantile: ridurre lo stress dei genitori protegge la salute dei bambini; Genitori stressati? Il rischio di obesità nei bambini è più alto: ecco perché l’ansia degli adulti fa male anche ai figli; Meno stress nei genitori, cala il rischio di obesità infantile. Obesità infantile: ridurre lo stress dei genitori protegge la salute dei bambiniUna ricerca della Yale University evidenzia come la gestione dello stress familiare sia determinante per contrastare l’insorgenza di problemi di peso nei più ... repubblica.it Lo stress dei genitori: il fattore invisibile nell’obesità infantileEssere genitori oggi è una sfida che assomiglia spesso a una corsa a ostacoli. Tra lavoro, gestione della casa, scadenze e la costante preoccupazione di offrire il meglio ai propri figli, lo stress è ... start-news.it La Biblioteca di Maser consiglia... . “Game of Gods: discesa agli inferi” di Hazel Riley Genere: Fantasy . Cinque fratelli belli e dannati che a Yale tutti conoscono. Un gioco irresistibile a cui si partecipa solo su invito. Siete pronti a lanciarvi nei giochi facebook