FC 26 REGISTA INCONTENIBILE | L’EVOLUZIONE CHE TI REGALA TUTTI I PLAYSTYLE DI PASSAGGIO
EA Sports ha annunciato l’introduzione di un aggiornamento chiamato “Regista incontenibile” per il centrocampo. Questa evoluzione permette ai giocatori di assumere ruoli più creativi e vari nello sviluppo del gioco, offrendo nuovi strumenti e possibilità di passaggio. L’obiettivo è far diventare il centrocampo un elemento più dinamico e strategico, con diverse opzioni di passaggio a disposizione di chi lo utilizza.
Il centrocampo sta per diventare un salotto. EA Sports ha rilasciato “Regista incontenibile”, una nuova Evoluzione mirata a trasformare qualsiasi giocatore in un architetto del gioco. La particolarità? Sblocca contemporaneamente ogni singolo stile di gioco dedicato al passaggio. Ecco perché potrebbe essere la mossa tattica definitiva per il tuo club. Se senti che la tua manovra è troppo lenta o prevedibile, questa è l’Evoluzione che fa per te. “Regista incontenibile” non punta sui muscoli o sulla velocità pura, ma sulla precisione millimetrica. Al costo di 35.000 crediti, puoi dotare i tuoi giocatori di un arsenale completo di abilità balistiche, rendendo ogni filtrante un potenziale assist.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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