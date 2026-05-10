FC 26 REGISTA INCONTENIBILE | L’EVOLUZIONE CHE TI REGALA TUTTI I PLAYSTYLE DI PASSAGGIO

EA Sports ha annunciato l’introduzione di un aggiornamento chiamato “Regista incontenibile” per il centrocampo. Questa evoluzione permette ai giocatori di assumere ruoli più creativi e vari nello sviluppo del gioco, offrendo nuovi strumenti e possibilità di passaggio. L’obiettivo è far diventare il centrocampo un elemento più dinamico e strategico, con diverse opzioni di passaggio a disposizione di chi lo utilizza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui