Fanta FC ha annunciato una novità importante: l’introduzione dell’Evoluzione che può aumentare la Potenza Tiro fino a 99. Questa funzione permette di migliorare le prestazioni dei giocatori più deboli, rendendoli minacce concrete in attacco. Gli utenti possono ora potenziare i loro attaccanti con un semplice clic, eliminando i tiri deboli e creando occasioni da gol più efficaci. La nuova evoluzione è disponibile da subito per tutti i partecipanti.

Dimentica i tiri deboli: l’evoluzione “Percorso Fanta FC” è qui per trasformare un attaccante anonimo in una macchina da gol letale. Con un boost senza precedenti alla Potenza di tiro e miglioramenti drastici alle stelle abilità, questa EVO è il sogno di chi ama sfondare la porta con tiri dalla distanza e acrobazie. Dettagli e Requisiti: Solo per i veri numeri 9. Questa è un’evoluzione premium, pensata per chi vuole un upgrade definitivo nel reparto offensivo. Scadenza: 17 giorni circa.. Costo: 50.000 Crediti o 400 Punti FC.. Posizione: ATT (Deve essere il ruolo principale).. Vincoli: Non può avere ES o ED tra i ruoli, max 10 stili di gioco e max 1 Stile+.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Svolta Fanta FC: Arriva l’Evoluzione che regala 99 di Potenza Tiro! (Fantasy FC Path)

