FC 26 IL TRATTORE TURCO | PERCHÉ TUTTI STANNO SBLOCCANDO YILMAZ TOTS MO
In occasione dell’ultimo aggiornamento, EA Sports ha lanciato una sfida per ottenere la versione TOTS di Bar Alper Yilmaz, con un punteggio complessivo di 92. La SBC, dedicata a questo calciatore turco, richiede il completamento di determinati obiettivi e l’utilizzo di specifici oggetti di gioco. Yilmaz, noto per la sua velocità e forza, diventa così protagonista di questa iniziativa, attirando l’attenzione dei giocatori.
Velocità massima e forza inarrestabile. EA Sports ha rilasciato la SBC dedicata a Bar?? Alper Y?lmaz in versione Menzioni d’Onore TOTS da 92 OVR. Non lasciatevi ingannare dal campionato di provenienza: le sue statistiche fisiche sono fuori scala e lo rendono un incubo per qualsiasi difensore. Ecco perché è la carta “buggata” che devi avere. Nel pieno dell’evento Team of the Season, è apparsa una sfida che sta facendo impazzire i pro-player e gli esperti di statistiche. Bar?? Alper Y?lmaz (92 OVR) non è solo un’ala veloce, è un concentrato di potenza pura. Con un valore di Fisico pari a 97, il talento del Galatasaray è in grado di spostare letteralmente i difensori avversari, rendendo vano anche il più recente nerf allo stile Mastino.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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