Favola della domenica – Le fotografie

Una domenica, una bambina di nome Camilla ha scoperto in un cassetto un pacchetto di fotografie. Le immagini sono state trovate tra altri oggetti e non erano state toccate da tempo. La bambina ha iniziato a sfogliare le foto, osservando i volti e i luoghi raffigurati. La scoperta ha portato a un momento di sorpresa e curiosità, senza che ci siano state altre azioni o commenti successivi.

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C’era una volta una bambina di nome Camilla che aveva trovato in un cassetto un pacchetto di fotografie. Era proibito rovistare nel comò di mamma Teresa, ma quel giorno il cassetto era rimasto aperto e la bambina non aveva resistito alla tentazione di prendere le foto. Sperò di non essere scoperta. In camera sua, le guardò. Raffiguravano bambini di diverse età. ‘Questa è la mamma da piccola, ne sono sicura’ pensò ammirando una bambina bionda con i capelli legati a treccia. ‘Gli altri potrebbero essere i suoi fratelli. So che ne ha tanti, anche se non li conosco’. Le girò e rigirò tra le mani. Si sedette sul letto: ‘Ma perché le tiene nascoste?’ si chiese.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Favola della domenica – Le fotografie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Addio a Domenico, la storia del bimbo dal cuore bruciato Notizie correlate Leggi anche: Favola della domenica – Il braccialino Leggi anche: Favola della domenica – La candela