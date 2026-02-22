Favola della domenica – Il braccialino

Tessa ha trovato un braccialino tra i rami di una siepe nei giardini pubblici. La bambina stava giocando sull'altalena quando ha notato il gioiello che brillava tra le foglie. La scoperta ha attirato la sua attenzione e ha deciso di portarlo a casa. Il braccialino sembra essere recente e di valore. La piccola ora si chiede a chi possa appartenere e cosa possa fare. La sua curiosità cresce in attesa di una risposta.

© Romadailynews.it - Favola della domenica – Il braccialino

Un giorno una bambina di nome Tessa trovò un braccialino. Si trovava ai giardini pubblici e, dondolando in altalena, notò uno sfavillio tra i rami di una siepe. Scese velocemente e sfiorò il gioiello. Qualcuno la fermò toccandole un polso. “Shhh” sentì dire da un omino che si nascondeva tra le foglie. “Chi sei?” “Sono un folletto”. “I folletti non esistono”. “Va bene, allora sono un omino piccolo piccolo che ti chiede un favore”. “Vuoi che non dica a nessuno che ti ho visto?” “No. Questo braccialino ha un potere magico, ma puoi prenderlo soltanto se mi farai una promessa”. “Io non ti conosco. Come faccio a farti una promessa?” “. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Favola della domenica – Il sole stancoQuesta domenica, il sole ha deciso di prendersi una pausa. Favola della domenica – L’ospedaleOgni domenica, la Favola della domenica porta alla scoperta di storie semplici e sincere. CONTI/MACII da PELLE D'OCA: terzi nel Team Event | #MilanoCortina2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: IL LUPO VA IN SCIOPERO: DOMENICA ALLA CITTADELLA UNA FAVOLA CHE SORPRENDE GRANDI E PICCOLI; Colonialismo; A Besozzo lo spettacolo per bambini I lupi sono cattivi solo nelle favole; Un pomeriggio da favola per i più piccoli: arriva la festa di Carnevale a la sousta. Favola della domenica – Il sole stancoUn giorno il sole disse a tutti i suoi pianeti: Oggi sono stanco. Voglio prendermi un giorno di riposo. E noi come faremo? dissero sconvolti gli ... romadailynews.it Favola della domenica – Gli occhiali sapientiC’erano una volta un paio di occhiali dai poteri prodigiosi. Appartenevano a un ragazzo di nome Leone che ne andava molto orgoglioso. Mentre li provava, ... romadailynews.it Come in una Favola. . Continua la nostra Estrazione da Favola e il tour Amelia Casablanca… con ben due tappe: Sabato 21 saremo a Bari Domenica 22 vi aspettiamo al Puglia Village Non mancate! • • • #sposa2025 #abitodasposa #weddingdresses - facebook.com facebook