Favola della domenica – La candela

C’era una volta una candela a forma di rosa di colore rosso. L’aveva ricevuta in regalo una bambina di nome Tessa. Sapeva che il bel fiore una volta era nato e cresciuto su un cespuglio, ma poi una fata dispettosa l’aveva trasmutato. “Perché pensi questo?” le chiese il fratellino Piero. “Perché l’ho sognato”. Tessa dava molta importanza ai suoi sogni perché a volte si avveravano. “Indovina che cosa mi è apparso stanotte?” domandò. “Non voglio saperlo” rispose il ragazzino, turandosi le orecchie. “Te lo dico lo stesso: il cespuglio dove è nata la rosa”. Tessa, da qualche tempo, viveva a puntate la storia della rosa: dove era nata, come era cresciuta acquistando il meraviglioso colore rosso e come una fata invidiosa l’avesse tramutata un giorno in una candela. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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